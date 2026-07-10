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calciomercato
Inter, il retroscena su Khalaili: Chivu ha contribuito all’accordo quando…
C’è voluto anche lo zampino di Cristian Chivu per chiudere nella maniera migliore la trattativa per il trasferimento all’Inter di Khalaili. Lo rivela il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:
”Khalaili sarà il giocatore israeliano più pagato della storia, nonché il primo ad indossare i colori nerazzurri. Ed è anche il primo innesto tra i titolari, visto che andrà a prendere il posto di Dumfries, "emigrato" al Real Madrid. leri, da viale Liberazione è transitato anche Chivu, rientrato dalle vacanze, che ha accolto con soddisfazione la chiusura dell'affare.
Come tutti all'Inter avrebbe voluto Palestra, ma ha sposato in pieno la scelta di Khalaili, che aveva affrontato la scorsa stagione in Champions. Anzi, ha dato pure il suo contributo alla trattativa, come ha rivelato Madja Khalaili, il padre dell'esterno, a "103FM": «Abbiamo vissuto una settimana terribile e la trattativa è stata vicinissima a saltare. Chivu lo ha chiamato personalmente da Miami e gli ha detto che sarebbe stato la prima scelta. L'Inter si è convinta per i suoi dati in Champions. Lo hanno cercato anche Newcastle, Crystal Palace e Ipswich e, in Italia, Cagliari, Atalanta e Napoli. Sono convinto che questo non sarà l'ultimo grande trasferimento della sua carriera»”.
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