Inter, il retroscena su Khalaili: Chivu ha contribuito all’accordo quando…

Come tutti all'Inter avrebbe voluto Palestra, ma ha sposato in pieno la scelta di Khalaili, che aveva affrontato la scorsa stagione in Champions. Anzi, ha dato pure il suo contributo alla trattativa, come ha rivelato Madja Khalaili, il padre dell'esterno, a "103FM": «Abbiamo vissuto una settimana terribile e la trattativa è stata vicinissima a saltare. Chivu lo ha chiamato personalmente da Miami e gli ha detto che sarebbe stato la prima scelta. L'Inter si è convinta per i suoi dati in Champions. Lo hanno cercato anche Newcastle, Crystal Palace e Ipswich e, in Italia, Cagliari, Atalanta e Napoli. Sono convinto che questo non sarà l'ultimo grande trasferimento della sua carriera»”.