Longari a Sportitalia conferma: "La mossa vincente è stata quella di non affidarsi alla mediazione di alcuna agenzia ma di..."

Matteo Pifferi Redattore 10 luglio - 09:52

Khalaili si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri hanno raggiunto ieri un'intesa totale con l'Union Saint Gilloise per 25 mln di euro più bonus. Nel corso della serata, ha parlato anche il padre del calciatore che ha raccontato alcuni retroscena, tra i quali anche il contatto avuto con Chivu nei giorni scorsi.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Su Khalaili c'era anche il Napoli ma il calciatore, una volta saputo dell'interesse dell'Inter, ha spinto fortemente perché l'ipotesi nerazzurra si concretizzasse. "Con buona pace del Napoli, che per primo in Italia aveva intuito le qualità del classe 2004, trovando anche una bozza di accordo che però non si era mai tradotta in un’offerta soddisfacente anche per l’Union Saint-Gilloise, che aveva già iniziato a fiutare l’affare e a regolarsi di conseguenza.

Proprio la strategia del club belga, poi smascherata, ha segnato il vero turning point della trattativa, unita all’accordo totale sui personal terms per i prossimi cinque anni a una cifra di poco superiore ai 2 milioni di euro (saranno 2,2) a stagione. La sponda della presunta controfferta del Como è durata lo spazio di una bagarre soltanto mediatica, esauritasi in meno di mezza giornata, senza mai mettere a repentaglio quel patto di ferro che l’Inter e Khalaili avevano stipulato quattro giorni prima, rinsaldando, al contrario, quel legame in potenza che nelle prossime ore verrà celebrato con i crismi dell’ufficialità", racconta Gianluigi Longari su Sportitalia.it.

"La mossa vincente è stata quella di non affidarsi alla mediazione di alcuna agenzia, ma di allacciare un contatto diretto con la controparte, evitando una guerra di PEC e le tensioni conseguenti a offerte spedite e poi rifiutate. Piuttosto, è stata manifestata la volontà assoluta di arrivare a dama, venendosi reciprocamente incontro nella prospettiva di superare tutti gli ostacoli che si sarebbero potuti frapporre tra le due società e il “done deal”. La scelta dell’Inter di farsi carico del 15% sulla rivendita rivendicato dal Maccabi Haifa è stata lo scacco matto di una trattativa ricca di colpi di scena, superati dal management nerazzurro con la stessa disinvoltura nel dribbling che i Campioni d’Italia si attendono possa caratterizzare il rendimento dell’erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra", la chiosa di Longari.