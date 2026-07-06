Inter-Khalaili, nuovi contatti nelle prossime ore: “I nerazzurri contano di…”

“I nerazzurri hanno ampiamente superato il Napoli, che si era mosso prima ma è impantanato nelle cessioni: c'è l’accordo con il laterale israeliano per un quinquennale da 1,8 milioni di euro netti a stagione. Nelle ultime ore, è arrivato anche il primo assist del classe 2004, che ha saltato l’amichevole vinta dall’Union Saint-Gilloise sul Fcsb (fu Steaua Bucarest), perché in procinto di trasferirsi. Manca l’intesa con la società belga, ferma a una richiesta da 30 milioni di euro - il 15% andrà al Maccabi Haifa -, ma nelle prossime ore sono in programma nuovi contatti e l’Inter conta di arrivare a dama”.