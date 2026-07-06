L’Inter insegue il primo vero colpo dell’estate. Dopo il riacquisto di Aleksandar Stankovic, l’arrivo di Yanis Massolin e quello imminente di Ivan Provedel dalla Lazio - atteso in questo giorni a Milano per visite e firma - i nerazzurri vogliono colmare due lacune in tempi brevi.
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Inter-Khalaili, nuovi contatti nelle prossime ore: “I nerazzurri contano di…”
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“L’idea era di consegnare a Cristian Chivu, per quanto possibile, considerando che diversi titolari sono impegnati ai Mondiali, una squadra più o meno pronta già al primo giorno di raduno” scrive Tuttosport.
Le urgenze riguardano riguardano la difesa e la fascia destra, dove l’Inter accelera per chiudere con Anan Khalaili:
“I nerazzurri hanno ampiamente superato il Napoli, che si era mosso prima ma è impantanato nelle cessioni: c'è l’accordo con il laterale israeliano per un quinquennale da 1,8 milioni di euro netti a stagione. Nelle ultime ore, è arrivato anche il primo assist del classe 2004, che ha saltato l’amichevole vinta dall’Union Saint-Gilloise sul Fcsb (fu Steaua Bucarest), perché in procinto di trasferirsi. Manca l’intesa con la società belga, ferma a una richiesta da 30 milioni di euro - il 15% andrà al Maccabi Haifa -, ma nelle prossime ore sono in programma nuovi contatti e l’Inter conta di arrivare a dama”.
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