I nerazzurri provano il sorpasso sul club di Aurelio De Laurentiis per l'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise

Gianni Pampinella Redattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 08:16)

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Entra nel vivo il duello di mercato tra Inter e Napoli per Anan Khalaili. Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, l'esterno dell'Union Saint-Gilloise ha scalato la lista delle preferenze e la dirigenza nerazzurra sta valutando con attenzione se puntare la fiche decisiva sull’esterno. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'Inter vuole approfittare del fatto che la concorrenza – il Napoli – si sia ritrovata a dover affrontare impellenze decisamente più urgenti.

"La priorità del club di Aurelio De Laurentiis, su indicazione dello stesso presidente azzurro, prima di investire su un nome nuovo è quella di cedere. Dall’altra parte, a seguito dell’affaire Palestra, l’Inter si è trovata a dover riscrivere le proprie idee e quella che porta all’israeliano appare a oggi la più intrigante di tutte. E nel caso di Khalaili, una sorta di assist è arrivato proprio dal Napoli".

"Giovanni Manna e soci, sponda azzurra, nelle ultime settimane avevano mosso passi importanti per bruciare la concorrenza. Accordo con Khalaili trovato sulla base di un contratto quinquennale da 1,5 milioni (a salire) a stagione. Limata pure la distanza con il Saint-Gilloise che prima delle grandi attenzioni di Inter e non solo pretendeva circa 25 milioni di euro per il cartellino. Il Napoli è arrivato a una cifra vicina ai 18 milioni, riservandosi la possibilità di trovare un punto d’incontro sulla base di una ventina".

"Ma di recente ha frenato, a causa dell’ordine imposto dalla società. E chi a questo punto potrebbe approfittarne, avendo un quadro più completo della situazione, è proprio l’Inter. Tempo fa era stato lo stesso Khalaili a proporsi al club nerazzurro tramite il procuratore, e inizialmente la dirigenza non aveva approfondito. Ma il dietrofront di Palestra ha rimescolato le carte, così il nome dell’ex Maccabi Haifa è tornato a occupare i pensieri di Ausilio e Marotta".

(Gazzetta dello Sport)