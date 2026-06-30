Solo poche settimane fa, i piani nerazzurri sembravano già scritti: gli eventi, però, hanno imposto un cambio di rotta

Marco Astori Redattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 08:02)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"C'era una volta un mercato e ora potrebbe nascerne un altro". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sulla situazione in casa Inter: il club nerazzurro era partito con obiettivi ben definiti, che ora sembrano sempre più raffreddarsi. Ecco che i dirigenti, dunque, stanno cominciando a guardarsi intorno valutando un cambio di strategia: "Solo poche settimane fa, i piani nerazzurri sembravano già scritti: obiettivi individuati, trattative aperte, alcune delle quali vicine alla conclusione. Gli eventi, però, hanno imposto un cambio di rotta.

Del tutto inaspettato, per quanto riguarda Palestra, che era ad un passo, ma l’inserimento del Chelsea ha fatto saltare il banco. Per scelta, invece, nel caso di Solet: intendiamoci, l’affare con l’Udinese non è ancora tramontato, una porticina va lasciata aperta, ma la frenata è stata talmente brusca da autorizzare a pensare male. Infine, per Jones, il club nerazzurro è andato a sbattere sulle esorbitanti richieste del Liverpool: 35 milioni di sterline, per un giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2027. Attenzione, per l’inglese l’Inter non si è arresa, ma ha comunque cominciato a guardarsi attorno.

Possono cambiare i nomi, restano, però, le esigenze tecniche. Quindi, un esterno destro, che prenda il posto di Dumfries. Un paio di difensori, dopo gli addii di Acerbi e De Vrij. E un centrocampista che porti energie fresche, lasciando andare Frattesi. Andando in ordine, quindi, i nuovi candidati sono Khalaili, Chalobah, mentre per la mediana c’è maggiore incertezza. In ogni caso, si tratta di piste complicate, tra le pretese dei rispettivi club e la concorrenza. Ma l’Inter, dopo le ultime evoluzioni, doveva reagire. E queste mosse evidentemente sono un inizio".