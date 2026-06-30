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Inter, cambia tutto: nasce un nuovo mercato! La verità su Jones e Solet e cosa succederà ora

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Solo poche settimane fa, i piani nerazzurri sembravano già scritti: gli eventi, però, hanno imposto un cambio di rotta
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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"C'era una volta un mercato e ora potrebbe nascerne un altro". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sulla situazione in casa Inter: il club nerazzurro era partito con obiettivi ben definiti, che ora sembrano sempre più raffreddarsi. Ecco che i dirigenti, dunque, stanno cominciando a guardarsi intorno valutando un cambio di strategia: "Solo poche settimane fa, i piani nerazzurri sembravano già scritti: obiettivi individuati, trattative aperte, alcune delle quali vicine alla conclusione. Gli eventi, però, hanno imposto un cambio di rotta.

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Del tutto inaspettato, per quanto riguarda Palestra, che era ad un passo, ma l’inserimento del Chelsea ha fatto saltare il banco. Per scelta, invece, nel caso di Solet: intendiamoci, l’affare con l’Udinese non è ancora tramontato, una porticina va lasciata aperta, ma la frenata è stata talmente brusca da autorizzare a pensare male. Infine, per Jones, il club nerazzurro è andato a sbattere sulle esorbitanti richieste del Liverpool: 35 milioni di sterline, per un giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2027. Attenzione, per l’inglese l’Inter non si è arresa, ma ha comunque cominciato a guardarsi attorno.

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Possono cambiare i nomi, restano, però, le esigenze tecniche. Quindi, un esterno destro, che prenda il posto di Dumfries. Un paio di difensori, dopo gli addii di Acerbi e De Vrij. E un centrocampista che porti energie fresche, lasciando andare Frattesi. Andando in ordine, quindi, i nuovi candidati sono Khalaili, Chalobah, mentre per la mediana c’è maggiore incertezza. In ogni caso, si tratta di piste complicate, tra le pretese dei rispettivi club e la concorrenza. Ma l’Inter, dopo le ultime evoluzioni, doveva reagire. E queste mosse evidentemente sono un inizio".

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