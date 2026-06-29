FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “La verità su Khalaili tra Napoli e Inter. Chalobah? Ausilio lo segue da…”

calciomercato

Pedullà: “La verità su Khalaili tra Napoli e Inter. Chalobah? Ausilio lo segue da…”

Pedullà: “La verità su Khalaili tra Napoli e Inter. Chalobah? Ausilio lo segue da…” - immagine 1
Alfredo Pedullà, intervenuto a Sportitalia, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter tra Khalaili e Chalobah
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Alfredo Pedullà, intervenuto a Sportitalia, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, specialmente in difesa dove Ausilio ha annunciato che ci saranno due acquisti:

Pedullà: “La verità su Khalaili tra Napoli e Inter. Chalobah? Ausilio lo segue da…”- immagine 2
FCINTER1908.IT

"Chalobah? L'Inter lo cerca da tre anni, il giocatore è stato chiamato all'ultimo momento al Mondiale. Ausilio lo chiese la prima volta quando andò la prima volta a trattare Lukaku. Chalobah ha una valutazione da 30 mln più bonus, su Solet l'ha spiegato anche Ausilio. Chalobah piace anche al Como e lui vuole lavorare in Italia, l'Inter ci proverà così come non mollerà il Como.

Pedullà: “La verità su Khalaili tra Napoli e Inter. Chalobah? Ausilio lo segue da…”- immagine 3
Getty Images

Su Khalaili, giustamente accostato all'Inter, teniamo la linea Napoli. Ed è vero che è nella lista dell'Inter ma il Napoli si è mosso per primo e non ha mollato ancora, l'Inter poi ha sondato Dodò nei giorni scorsi che è un'alternativa anche per il Napoli"

Leggi anche
Romano: “Inter, fake news su Camavinga! Il vero prezzo di Chalobah e i dubbi su Solet...
Ausilio duro col giornalista: “Trequartista nel 3-5-2 non esiste. Non alleni l’Inter...

© RIPRODUZIONE RISERVATA