Alfredo Pedullà, intervenuto a Sportitalia, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, specialmente in difesa dove Ausilio ha annunciato che ci saranno due acquisti:

" Chalobah ? L'Inter lo cerca da tre anni, il giocatore è stato chiamato all'ultimo momento al Mondiale. Ausilio lo chiese la prima volta quando andò la prima volta a trattare Lukaku. Chalobah ha una valutazione da 30 mln più bonus, su Solet l'ha spiegato anche Ausilio. Chalobah piace anche al Como e lui vuole lavorare in Italia, l'Inter ci proverà così come non mollerà il Como.

Su Khalaili, giustamente accostato all'Inter, teniamo la linea Napoli. Ed è vero che è nella lista dell'Inter ma il Napoli si è mosso per primo e non ha mollato ancora, l'Inter poi ha sondato Dodò nei giorni scorsi che è un'alternativa anche per il Napoli"