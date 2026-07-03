Alla fine, l'Inter ha deciso di puntare con forza su Anan Khalaili, superando la concorrenza del Napoli, che pure si era mosso prima per l'esterno

Alla fine, l'Inter ha deciso di puntare con forza su Anan Khalaili, superando la concorrenza del Napoli, che pure si era mosso prima per l'esterno. Come scrive il Corriere dello Sport, tutto il club nerazzurro si aspetta che il calciatore possa ripetere il percorso fatto a Milano da Denzel Dumfries:

"Del resto, l’Inter è a caccia di un titolare, un elemento in grado, magari non proprio nell’immediato, ma certamente in prospettiva, di ripetere il percorso di Dumfries. Anche l’olandese sbarcò in nerazzurro “acerbo”. Poi, però, grazie a lavoro e applicazione, si è rivelato un ingranaggio fondamentale nell’impianto nerazzurro".