Il focus dell'Inter sul mercato è mirato sul reparto difensivo: tanti nomi cerchiati ma società e Chivu sono d'accordo sul preferito

Matteo Pifferi Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 14:46)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Non è un mistero che l'Inter ora sia concentrata sul rinforzare la difesa dopo gli addii di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, entrambi a parametro zero.

Nelle scorse settimane sembrava ad un passo l'accordo con l'Udinese per Oumar Solet ma la pista si è raffreddata bruscamente. "Se fino a qualche settimana fa il prescelto pareva Oumar Solet, oggi lo scenario è cambiato: col tempo sono aumentati i dubbi attorno al difensore francese, sia per una questione economica (l'Udinese pretende circa 30 milioni), sia tecnica (l'ex Salisburgo viene considerato tatticamente "indisciplinato"), sia fisica (Solet aveva detto addio al club austriaco liberandosi a zero a causa di problemini ricorrenti)", racconta La Gazzetta dello Sport.

Ora l'obiettivo prioritario è diventato Trevoh Chalobah, in uscita dal Chelsea: "Da parte del difensore del Chelsea c'è la ferma volontà di trasferirsi a Milano, e non è escluso che nell'incontro di oggi tra gli uomini mercato nerazzurri e l'entourage dell'inglese si possa trovare una quadra su durata e cifre del contratto. A quel punto diventerebbe più semplice pure andare a trattare con il Chelsea, che con un'offerta da una trentina di milioni (e magari l'inserimento di qualche bonus) darebbe il via libera all'inizio della vita interista di Chalobah. Il preferito di club e tecnico per distacco", conferma La Rosea.