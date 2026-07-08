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Inter, da Khalaili arriva un segnale chiarissimo. E la verità sulla concorrenza…
Anan Khalaili è un obiettivo concreto dell'Inter. Molto concreto. Manca ancora qualcosa, però, per poterlo vedere finalmente a Milano. In viale della Liberazione si lavora anche in queste ore, forti della volontà del ragazzo di vestire la maglia nerazzurra. Si legge infatti sul Corriere dello Sport di oggi:
"Il club nerazzurro si sente forte della volontà di Khalaili, che ormai si immagina già a San Siro, e non scorge più nemmeno la concorrenza. Il Napoli, infatti, che si era fatto avanti per primo, ha poi frenato e quindi si è ritirato. Mentre l’inserimento del Como non ha trovato corrispondenza nei fatti.
E le voci su interessamenti da parte di alcuni club di Premier - Aston Villa, Everton e Leeds United ha indicato il portale “Teamtalk” – sembrano più che altro alimentate dall’Union Saint-Gilloise, che, dopo averla accarezzata, ha visto tramontare la possibilità di scatenare un’asta. Peraltro, Khalaili è già da considerare “fuori” squadra. L’esclusione dall’amichevole di domenica scorsa con lo Steaua è il segnale più eloquente in questo senso. A cui si è aggiunta la richiesta ufficiale dell’israeliano di essere liberato e lasciato andare in Italia. Insomma, una lunga lista di fattori che spingono l’Inter a non farsi dettare le condizioni".
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