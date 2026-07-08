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FCIN1908 – È il giorno di Provedel-Inter: a breve le visite a Milano

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Il portiere era atteso in queste ore in città proprio per sottoporsi ai test strumentali che precedono solitamente la firma sul contratto
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Era atteso in queste ore a Milano ed è arrivato il momento delle visite mediche per Ivan Provedel, l'estremo difensore italiano, classe 1994, che arriva dalla Lazio, e che l'Inter ha scelto per rinforzare la rosa dei portieri nerazzurri dopo l'addio di Sommer (e la promozione a primo portiere di Josep Martinez).

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Il giocatore si sottoporà agli esami che tradizionalmente anticipano la firma sul contratto al CONI, questo pomeriggio. È atteso dalle visite mediche attorno alle 17.

La fumata bianca era arrivata nei giorni scorsi quando i dirigenti nerazzurri sono riusciti a trovare l'accordo con la Lazio di Lotito per una cifra sui 3 mln. Per il giocatore è pronto un contratto triennale.

(Fonte: FCINTER1908.IT)

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