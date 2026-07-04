Il club vuole chiudere i due fascicoli entro l'inizio del ritiro e incassare una somma da poter utilizzare sul mercato in entrata

Addio entro l’inizio del ritiro. È questo l’obiettivo dell’Inter per quanto riguarda Benjamin Pavard e Krjstian Asllani. I due calciatori non fanno parte del progetto tecnico di Cristian Chivu.