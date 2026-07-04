Addio entro l’inizio del ritiro. È questo l’obiettivo dell’Inter per quanto riguarda Benjamin Pavard e Krjstian Asllani. I due calciatori non fanno parte del progetto tecnico di Cristian Chivu.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, tesoretto Pavard-Asllani da reinvestire subito: “Ieri in sede un agente…”
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Inter, tesoretto Pavard-Asllani da reinvestire subito: “Ieri in sede un agente…”
Il club vuole chiudere i due fascicoli entro l'inizio del ritiro e incassare una somma da poter utilizzare sul mercato in entrata
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Il Corriere dello Sport rivela che ieri, nella sede di viale della Liberazione, l’agente Federico Pastorello ricevuto dal club il mandato di trovare una sistemazione ai due calciatori.
“Il tesoretto che l’Inter incasserà da Pavard e Asllani verrà ovviamente reinvestito nella sessione attuale per rinforzare la squadra, oltre a sgravare il bilancio dell'ingaggio netto del francese che percepisce 5 milioni all’anno e l'estate scorsa era tornato in Francia consentendo lo sbarco di Akanji a Milano” aggiunge il quotidiano.
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