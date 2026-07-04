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Inter, tesoretto Pavard-Asllani da reinvestire subito: “Ieri in sede un agente…”

Inter, tesoretto Pavard-Asllani da reinvestire subito: “Ieri in sede un agente…” - immagine 1
Il club vuole chiudere i due fascicoli entro l'inizio del ritiro e incassare una somma da poter utilizzare sul mercato in entrata
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Addio entro l’inizio del ritiro. È questo l’obiettivo dell’Inter per quanto riguarda Benjamin Pavard e Krjstian Asllani. I due calciatori non fanno parte del progetto tecnico di Cristian Chivu.

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Il Corriere dello Sport rivela che ieri, nella sede di viale della Liberazione, l’agente Federico Pastorello ricevuto dal club il mandato di trovare una sistemazione ai due calciatori.

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Getty Images

Il tesoretto che l’Inter incasserà da Pavard e Asllani verrà ovviamente reinvestito nella sessione attuale per rinforzare la squadra, oltre a sgravare il bilancio dell'ingaggio netto del francese che percepisce 5 milioni all’anno e l'estate scorsa era tornato in Francia consentendo lo sbarco di Akanji a Milano” aggiunge il quotidiano.

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