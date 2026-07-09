Nessuna fretta. È questo il diktat in casa Inter in tema di mercato. Il club nerazzurro continua a cercare l’esterno destro e il primo dei due difensori che rinforzeranno la rosa a disposizione di Chivu.
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Inter-Khalaili, serve uno sforzo maggiore: “Accordo possibile a questa cifra”
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Il nome di Anan Khalaili resta in cima alla lista per sostituire Dumfries.
“Ieri da Viale della Liberazione hanno alzato la propria offerta, da 20 a 23 milioni più bonus, ma l’Union Saint-Gilloise valuta sempre il giocatore 30 milioni. Se venissero abbassate le pretese, servirà comunque uno sforzo maggiore, che le due società si vengano incontro, magari a 25-26 milioni più bonus” scrive Tuttosport.
L’alternativa porta a Guela Doué, laterale dello Strasburgo, che secondo il quotidiano costa circa 40 milioni.
“Ogni volta che viene individuato un profilo ritenuto idoneo, viene anche stanziato l’eventuale budget potenzialmente spendibile per quel calciatore. Evidentemente Doué costa più di Khalaili - l’anno scorso i francesi chiesero al Milan 30-35 milioni -, ma l’opzione dell’ivoriano diventerebbe concreta - non sono sinora state formulate proposte ufficiali - solo se la trattativa per il ventunenne ex Maccabi Haifa naufragasse”.
Per la difesa, c’è sempre Chalobah in pole, ma occhio a Lucumì:
“Il primo nome sulla lista è sempre quello di Chalobah. Il Chelsea vuole incassare 35-40 milioni dalla cessione dell’inglese, seguito anche dal Como, ma proprio il presidente Suwarso ha contattato Marotta per comunicargli l’intenzione di non voler procedere più con la negoziazione del giocatore - oggi attratto dall’Inter - qualora i nerazzurri volessero affondare il colpo. Attenzione però a Lucumi su cui aleggia pure la Juve: ieri è andata in scena una call con il Bologna”.
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