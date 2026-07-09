Inter-Khalaili, serve uno sforzo maggiore: “Accordo possibile a questa cifra”

Nessuna fretta. È questo il diktat in casa Inter in tema di mercato. Il club nerazzurro continua a cercare l’esterno destro e il primo dei due difensori che rinforzeranno la rosa a disposizione di Chivu.

“Ieri da Viale della Liberazione hanno alzato la propria offerta, da 20 a 23 milioni più bonus, ma l’Union Saint-Gilloise valuta sempre il giocatore 30 milioni. Se venissero abbassate le pretese, servirà comunque uno sforzo maggiore, che le due società si vengano incontro, magari a 25-26 milioni più bonus” scrive Tuttosport.

“Ogni volta che viene individuato un profilo ritenuto idoneo, viene anche stanziato l’eventuale budget potenzialmente spendibile per quel calciatore. Evidentemente Doué costa più di Khalaili - l’anno scorso i francesi chiesero al Milan 30-35 milioni -, ma l’opzione dell’ivoriano diventerebbe concreta - non sono sinora state formulate proposte ufficiali - solo se la trattativa per il ventunenne ex Maccabi Haifa naufragasse”.

“Il primo nome sulla lista è sempre quello di Chalobah. Il Chelsea vuole incassare 35-40 milioni dalla cessione dell’inglese, seguito anche dal Como, ma proprio il presidente Suwarso ha contattato Marotta per comunicargli l’intenzione di non voler procedere più con la negoziazione del giocatore - oggi attratto dall’Inter - qualora i nerazzurri volessero affondare il colpo. Attenzione però a Lucumi su cui aleggia pure la Juve: ieri è andata in scena una call con il Bologna”.