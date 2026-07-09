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Solet, c’è la Juve: sì del difensore. Solita richiesta Udinese: “Inter non arrivata neanche a…”
Dopo essere stato a lungo nel mirino dell'Inter, Oumar Solet ora è uno degli obiettivi della Juve per la difesa di Luciano Spalletti.
Come segnala il Messaggero Veneto, infatti, "Solet dunque è la priorità per la Juve che ha già sondato il terreno col giocatore contattando anche la Cabinet Solet, l'agenzia di famiglia che cura gli interessi del 26enne francese che, dopo la corte dell'Inter e il sondaggio del Como, si è detto pronto a passare dal bianconero friulano a quello torinese. Per Solet l'Udinese chiede 25 milioni più bonus (utili per arrivare a 30), che poi è la stessa cifra fatta all'Inter poco più di un mese fa, quando col club di via Liberazione si era arrivati all'intesa sulla formula di vendita (prestito oneroso più obbligo di acquisto al primo punto fatto a febbraio 2027), ma non sul prezzo, considerato che i nerazzurri poi non sono arrivati neanche a 20 milioni".
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