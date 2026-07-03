La svolta per la fascia destra dell'Inter è vicina, dopo l'addio di Dumfries e la "sconfitta" nell'affare Palestra

Marco Macca Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 09:32)

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La svolta per la fascia destra dell'Inter è vicina, dopo l'addio di Dumfries e la "sconfitta" nell'affare Palestra. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri hanno raggiunto un accordo con Anan Khalaili e hanno aperto ora un canale ufficiale con l'Union St. Gilloise per provare ad avvicinarsi alla chiusura della trattativa:

"Svolta vicina. L’Inter, infatti, sta per fare la sua prima offerta ufficiale per Khalaili. Nelle ultime ore è stato aperto il canale con l’Union Saint-Gilloise: i club hanno cominciato a dialogare e quello nerazzurro ha avvisato la controparte delle proprie intenzioni. Non resta che mettere a punto il pacchetto e poi verrà premuto il bottone “invio”. A ogni modo, viale Liberazione dovrebbe spingersi a una quota vicina ai venticinque milioni, che era la richiesta iniziale della squadra belga, compresi i bonus, però. Tutto da verificare, insomma, se sarà sufficiente o se si tratterà di un primo passo verso una possibile intesa".

"Assodati i molteplici movimenti attorno a Khalaili, l’Union Saint-Gilloise ha “annusato” la possibilità di far scatenare un’asta, alzando, di conseguenza, l’asticella fino a trenta milioni. Forte anche del fatto che il 15 per cento dell’incasso dovrà essere girato al Maccabi Haifa, il club dove Khalaili è cresciuto e da cui è stato prelevato. Se la squadra belga rimarrà ferma sulle sue posizioni, per l’Inter sarebbe complicato raggiungere certe cifre. La differenza, allora, potrebbe farla il sì del giocatore, assolutamente deciso a fare il balzo nella nostra Serie A (...). L’entità dell’offerta che verrà presentata è un segnale chiaro in merito alle intenzioni di Marotta e Ausilio. Il resto dovrà farlo la diplomazia. E, magari, un intervento diretto dello stesso Khalaili".

(Fonte: Corriere dello Sport)