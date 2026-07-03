Si è parlato per settimane di un rinnovo ormai imminente, ma fin qui la firma non è arrivata. E l'Inter è tornata a sperare

Marco Macca Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 09:16)

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Si è parlato per settimane di un rinnovo ormai imminente, ma fin qui la firma non è arrivata. E l'Inter è tornata a sperare. E' ancora tutto da definire il futuro di Gianluca Mancini, in scadenza di contratto nel 2027 con la Roma. Scrive il Corriere dello Sport:

"Sul difensore di recente è tornata a informarsi l’Inter. Gasperini questo scenario aveva provato ad allontanarlo addirittura un mese fa, augurandosi un’accelerata che non c’è stata. «Lui non se ne va, gliel’ho già detto, quindi l’Inter può fare quello che vuole, ma se il giocatore vuole rimanere, rimane»".

"Anche il desiderio di Gianluca è stranoto: nella Capitale vuole continuare a mettere radici, chiudendo se possibile la carriera in giallorosso. Al ragazzo di Pontedera è stato prospe ttato un triennale da 3 milioni netti più bonus a stagione. Mancini è diventato ormai una bandiera del club ed è amatissimo dalla piazza non solo per aver deciso coi suoi gol già due derby (quello con De Rossi in panchina e l’ultimo con Gasp). Rappresenta identità, carattere e spirito di sacrificio, in poche parole l’essenza del romanismo, tutto ciò che il tifoso vorrebbe sempre vedere in campo".

(Fonte: Corriere dello Sport)