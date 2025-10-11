Il calcio russo potrebbe presto sfornare una nuova stella. Si tratta di Kirill Glebov, una delle principali scoperte del 2025. Il diciannovenne, diventato titolare al CSKA Mosca sotto la guida di Fabio Celestini, è un centrocampista che sta collezionando numeri importanti anche in fase realizzativa.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter In Russia – Anche l’Inter su Kirill Glebov, nuova stella del CSKA Mosca: il suo contratto…
calciomercato
In Russia – Anche l’Inter su Kirill Glebov, nuova stella del CSKA Mosca: il suo contratto…
Il centrocampista classe 2005 già in evidenza con il suo club sembra pronto al grande salto: diversi club sulle sue tracce
Scrive su di lui in Russia Sport-Express: "Glebov è attualmente il principale candidato per un trasferimento all'estero, insieme ad Alexei Batrakov e Matvey Kislyak. Durante l'estate, il giocatore del CSKA è stato seguito da numerosi club europei, tra cui Arsenal, Newcastle, RB Lipsia, Atalanta e Inter. Gli ultimi interessati provengono da Atlético Madrid, Roma e Benfica".
Il contratto di Glebov non prevede attualmente alcuna clausola rescissoria, e l'accordo stesso è valido fino al 2027 con un'opzione di rinnovo automatico per una stagione al raggiungimento di un certo numero di partite. Difficile cambi maglia già in inverno, ma la prossima estate potrebbe concretizzarsi il grande salto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA