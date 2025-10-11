Il calcio russo potrebbe presto sfornare una nuova stella. Si tratta di Kirill Glebov, una delle principali scoperte del 2025. Il diciannovenne, diventato titolare al CSKA Mosca sotto la guida di Fabio Celestini, è un centrocampista che sta collezionando numeri importanti anche in fase realizzativa.

Scrive su di lui in Russia Sport-Express: "Glebov è attualmente il principale candidato per un trasferimento all'estero, insieme ad Alexei Batrakov e Matvey Kislyak. Durante l'estate, il giocatore del CSKA è stato seguito da numerosi club europei, tra cui Arsenal, Newcastle, RB Lipsia, Atalanta e Inter. Gli ultimi interessati provengono da Atlético Madrid, Roma e Benfica".