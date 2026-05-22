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Inter, si incrociano i destini di Koné e Frattesi. Allarme Dumfries, pronto già il sostituto

Inter, si incrociano i destini di Koné e Frattesi. Allarme Dumfries, pronto già il sostituto - immagine 1
In attesa di chiudere la stagione nell'ultima gara col Bologna, l'Inter lavora alla prossima stagione e inizia a portare avanti alcune trattative
Andrea Della Sala Redattore 

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In attesa di chiudere la stagione nell'ultima gara col Bologna, l'Inter lavora alla prossima stagione e inizia a portare avanti alcune trattative:

Inter, si incrociano i destini di Koné e Frattesi. Allarme Dumfries, pronto già il sostituto- immagine 2
Getty Images

"Due "pallini", due destini che potrebbero incrociarsi. Da un lato Manu Koné, da tempo nella lista dell'inter. La Roma, causa settlement agreement, potrebbe dover cedere qualche "big" entro fine giugno. E il francese, prelevato per 20 milioni dal Borussia Mönchengladbach, rappresenterebbe una ricca plusvalenza, essendo valutato più del doppio", scrive il Giorno.

 

"Dall'altra parte Davide Frattesi (che ieri ha lavorato a parte) è in uscita dall'Inter e potrebbe essere inserito nell'operazione. Valutazioni in corso. Intanto, torna l'"allarme" clausola Dumfries. A luglio, con 25 milioni può partire. Liverpool pronto a tornare alla carica per l'olandese, seguito anche dal Manchester United. Resta nel mirino, invece, Marco Palestra, di rientro dal prestito al Cagliari all'Atalanta. La Dea lo valuta circa 40 milioni", aggiunge il quotidiano.

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