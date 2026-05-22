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Koné-Inter coinvolge C. Augusto? Come stanno le cose. Un elemento da considerare. Palestra…
Nell'assalto a Manu Konè, l'Inter potrebbe avere una importante carta da giocare, Carlos Augusto. Fermo restando che, in ogni caso, saranno affari separati, il club di viale Liberazione dovrebbe avere convenienza a coinvolgere il brasiliano secondo il Corriere dello Sport.
"Nel senso che dipende da quanto verrebbe valutato. Ed è chiaro che difficilmente si potrebbe scendere sotto i 20 milioni. Anche perché poi andrebbe comunque coperto il vuoto: in questi anni è stato sia il vice Dimarco sia il vice Bastoni. Vero che per la difesa si sta già cercando un elemento di piede mancino. Ma gli innesti necessari, così, diventerebbero due. E per la fascia? Beh, da questo punto di vista, avrebbe ancora più logica l’assalto a Palestra, ritenuto perfettamente in grado di agire sia sulla corsia destra sia su quella mancina".
"L’ultimo elemento da considerare sono i desideri di Carlos Augusto. Si trova benissimo all’Inter, ma avrebbe anche voglia di giocare con maggiore continuità. Ed è uno dei motivi per cui i discorsi per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2028, si sono rallentati. Alla Roma, che con ogni probabilità parteciperà alla prossima Champions, avrebbe la prospettiva di essere titolare".
(Corriere dello Sport)
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