"Nel senso che dipende da quanto verrebbe valutato. Ed è chiaro che difficilmente si potrebbe scendere sotto i 20 milioni. Anche perché poi andrebbe comunque coperto il vuoto: in questi anni è stato sia il vice Dimarco sia il vice Bastoni. Vero che per la difesa si sta già cercando un elemento di piede mancino. Ma gli innesti necessari, così, diventerebbero due. E per la fascia? Beh, da questo punto di vista, avrebbe ancora più logica l’assalto a Palestra, ritenuto perfettamente in grado di agire sia sulla corsia destra sia su quella mancina".