"Il Barcellona si è fatto avanti con l'entourage del giocatore che ha ascoltato quella che poteva essere la proposta, non ha chiuso a questa possibilità come non ha bussato alla porta di Marotta per dire di volersene andare. Barcellona e Inter non si sono mai parlate, non c'è mai stata un'offerta. A Barcellona hanno percepito che l'Inter per far partire una delle sue colonne chiede un'offerta senza senso, che il Barcellona non fa. L'avrebbero presto alle loro condizioni, non c'è più questa problematica. Per esempio Bisseck ha mercato interessante, sia in ottica Bayern che in Premier. Ma ha anche un contratto lungo. Carlos Augusto è un altro giocatore che non ha detto di voler andare via, ma ha pensato di giocare di più. Non è detto che vada via, ma non si può escludere. L'Inter si sta cautelando".