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Inter, Koné o Jones? Chivu non ha dubbi. C’è un fattore non secondario. Ausilio ha…
Prima delle meritate vacanze, Cristian Chivu nella giornata di ieri ha incontrato la dirigenza. Oltre al rinnovo, l'argomento caldo è stato soprattutto il mercato. Come sottolinea Tuttosport, per il tecnico la priorità a centrocampo fra Manu Koné e Curtis Jones, è il secondo.
"Jones non ha scordato l’Inter e l’Inter non si è dimenticata di lui, anche perché per Chivu il 25enne di Liverpool rappresenta il profilo ideale per rinforzare il suo reparto mediano. Jones, più di Koné, si sposa infatti con le idee di gioco del tecnico rumeno e con le caratteristiche del centrocampo neroazzurro, un reparto dove hanno avuto una parte centrale negli ultimi anni la qualità e il palleggio. Chiaramente Koné rappresenterebbe un profilo differente, più fisico e difensivo, ma Jones da buon giocatore di Premier, ha gamba e duttilità e andrebbe comunque ad aggiungere qualcosa di diverso rispetto ai giocatori attualmente in organico".
"Inoltre, fattore non secondario, Jones costa meno del francese della Roma. Koné infatti viene valutato dal club giallorosso 50 milioni, cifra che potrebbe abbassarsi in una trattativa intorno ai 45, mentre per Jones il Liverpool è partito da una richiesta di 30/35 milioni. Ausilio la scorsa settimana ha formulato una prima offerta di 20 milioni, forte del contratto in scadenza nel 2027 e che Jones finora ha sempre rifiutato di rinnovare (idea che non dovrebbe cambiare nonostante il cambio in panchina fra Slot e Iraola). C’è dunque distanza, ma anche la sensazione che ci si possa trovare a metà strada. Quanto? Probabilmente 25 milioni, anche se poi andrebbe trovato un accordo sulla percentuale sulla futura rivendita, dettaglio a cui tengono molto i Reds".
(Tuttosport)
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