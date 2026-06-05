Prima delle meritate vacanze, Cristian Chivu nella giornata di ieri ha incontrato la dirigenza. Oltre al rinnovo, l'argomento caldo è stato soprattutto il mercato. Come sottolinea Tuttosport , per il tecnico la priorità a centrocampo fra Manu Koné e Curtis Jones, è il secondo.

"Jones non ha scordato l’Inter e l’Inter non si è dimenticata di lui, anche perché per Chivu il 25enne di Liverpool rappresenta il profilo ideale per rinforzare il suo reparto mediano. Jones, più di Koné, si sposa infatti con le idee di gioco del tecnico rumeno e con le caratteristiche del centrocampo neroazzurro, un reparto dove hanno avuto una parte centrale negli ultimi anni la qualità e il palleggio. Chiaramente Koné rappresenterebbe un profilo differente, più fisico e difensivo, ma Jones da buon giocatore di Premier, ha gamba e duttilità e andrebbe comunque ad aggiungere qualcosa di diverso rispetto ai giocatori attualmente in organico".