Nel suo editoriale per SportItalia, Gianluigi Longari fa il punto sul mercato dell'Inter e in particolare sulla trattativa per Palestra

Gianni Pampinella Redattore 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 11:46)

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Nel suo editoriale per SportItalia, Gianluigi Longari fa il punto sul mercato dell'Inter. L'argomento principale non può che essere la trattativa tra nerazzurri e Atalanta per Marco Palestra. "I balletti delle forbici tra domande e offerte sono parte integrante del mercato, a maggior ragione facendo riferimento a due società come Inter e Atalanta che hanno già avuto modo di entrare in rotta di collisione nell’ambito di trattative di mercato che non hanno però minato i rapporti tra le parti, che restano eccellenti".

"Anche in nome di questo aspetto la strategia dell’Inter, rispetto a quella raffazzonata proposta dagli agenti di Lookman un anno fa, è cambiata radicalmente. I rapporti tra la dirigenza dei milanesi e Alessandro Lucci, che di Palestra è il procuratore, sono di ben altro livello. Rinsaldati da operazioni di mercato che hanno portato quasi in tutte le circostanze una soddisfazione reciproca tale da concedersi, per quanto possibile, una strada prioritaria nella corsa al gioiello più prezioso dei bergamaschi".

"Un assunto da perseguire solo fino a quando sarà possibile, e al netto dell’inserimento di club dalla Premier League che potrebbero scompaginare le carte in tavola arrivando a toccare l’orbita di cifre a cui l’Inter non avrebbe modo di potersi avvicinare. Anche l’approccio di Palestra alle evoluzioni che lo riguardano è di tutt’altro tenore rispetto a quello che era stato manifestato la scorsa estate da Lookman. Il ragazzo è serio, un predestinato ma ricco di riconoscenza nei confronti di chi gli ha costruito la strada che sta meritevolmente percorrendo. L’ottimismo in casa Inter sembra ben motivato".

(SportItalia)