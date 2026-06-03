Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del passaggio di Dumfries al Real Madrid e della trattativa per Palestra all'Inter

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del passaggio di Dumfries al Real Madrid e della trattativa per Palestra all'Inter:

"Palestra penso che si chiuderà a 45 mln, magari con qualche bonus. Sinceramente non credo che l'Inter ne faccia un altro da 40. Magari un paio da 15. L'Inter deve prendere un crack dietro. Se spende 20 per un centrocampista, 45 per Palestra, e Solet 30 è andata a spendere 70 mln... Jones? È uno dei papabili".