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Inter, la mossa di Marotta e Ausilio per i conti: “Da Solet i prossimi acquisti potrebbero…”
Tanti innesti, con un occhio al bilancio. L'Inter prepara, dopo Palestra, i prossimi acquisti, a partire da Solet dell'Udinese, individuato come rinforzo per la difesa. Secondo quanto riferisce Il Giorno, i prossimi arrivi potrebbero essere registrati nel prossimo esercizio:
"Le restanti operazioni (Provedel, Solet, Jones se non addirittura Nico Paz) (dopo Palestra, ndr) dovranno essere finanziate dalle uscite, anche se la dirigenza si è mossa per far sì che alcuni innesti non entrino nell’esercizio che verrà. Solet potrebbe arrivare in prestito con obbligo condizionato: un “pagherò“ per spostare i costi più avanti".
"Aleksandar Stankovic è stato invece riacquistato dal Bruges a 23 milioni, ma era stato ceduto a 10 nello stesso bilancio e potrebbe finire sul mercato, soprattutto qualora dalla Premier dovessero arrivare proposte da 40 milioni".
(Fonte: Il Giorno)
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