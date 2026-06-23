"Le restanti operazioni (Provedel, Solet, Jones se non addirittura Nico Paz) (dopo Palestra, ndr) dovranno essere finanziate dalle uscite, anche se la dirigenza si è mossa per far sì che alcuni innesti non entrino nell’esercizio che verrà. Solet potrebbe arrivare in prestito con obbligo condizionato: un “pagherò“ per spostare i costi più avanti".

"Aleksandar Stankovic è stato invece riacquistato dal Bruges a 23 milioni, ma era stato ceduto a 10 nello stesso bilancio e potrebbe finire sul mercato, soprattutto qualora dalla Premier dovessero arrivare proposte da 40 milioni".