Fabio Capello , su Skysport , ha commentato l'irruzione del Chelsea nella trattativa per Marco Palestra . «È molto difficile quando c'è un talento che cresce. Davvero un peccato che vada via ma quello inglese è un campionato molto più competitivo e quando entra in scena la Premier League è quasi obbligatorio accettare e spesso non puoi fare una controfferta», ha sottolineato l'allenatore.

«Pensavo che l'Inter stesse facendo una squadra molto competitiva perché si stava muovendo in anticipo sul mercato. La perdita di Dumfries e quindi anche di Palestra è molto difficile da riparare. Se vira su Nico Paz? Sarebbe un bellissimo colpo è un giocatore che non dà mai palla indietro e fa la differenza per come gioca la palla ed è generoso con i compagni e rincorrere l'avversario», ha detto ancora Capello.