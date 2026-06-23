Fabio Capello, su Skysport, ha commentato l'irruzione del Chelsea nella trattativa per Marco Palestra. «È molto difficile quando c'è un talento che cresce. Davvero un peccato che vada via ma quello inglese è un campionato molto più competitivo e quando entra in scena la Premier League è quasi obbligatorio accettare e spesso non puoi fare una controfferta», ha sottolineato l'allenatore.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Capello: “Palestra? Premier più competitiva. Pensavo che l’Inter si stesse muovendo in anticipo ma…”
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Capello: “Palestra? Premier più competitiva. Pensavo che l’Inter si stesse muovendo in anticipo ma…”
L'ex allenatore ha parlato dell'offerta del Chelsea per il giocatore italiano che si allontana quindi dal club nerazzurro
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«Pensavo che l'Inter stesse facendo una squadra molto competitiva perché si stava muovendo in anticipo sul mercato. La perdita di Dumfries e quindi anche di Palestra è molto difficile da riparare. Se vira su Nico Paz? Sarebbe un bellissimo colpo è un giocatore che non dà mai palla indietro e fa la differenza per come gioca la palla ed è generoso con i compagni e rincorrere l'avversario», ha detto ancora Capello.
(Fonte: SS24)
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