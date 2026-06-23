Gianluca Di Marzio ha parlato dell'irruzione del club londinese nella trattativa per il giocatore dell'Atalanta che ora è lontano dall'arrivo a Milano

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 21:29)

"Sono ore di grande fibrillazione in casa Inter e anche di tensione sull'asse Inter-Atalanta-Chelsea. Una giornata incandescente. Oggi i dirigenti nerazzurri hanno visto l'agente del giocatore e il club nerazzurro ha formalizzato al giocatore l'offerta di 2.5 mln e mezzo all'anno in linea con i suoi parametri e linea con l'offerta di 50 mln complessivi fatta al club bergamasco". Il Chelsea, spiega Di Marzio a Skysport, nelle ultime ore ha rilanciato sorpassando l'Inter nella trattativa per Palestra. Le cifre sul tavolo del giocatore e dell'Atalanta sono molto più alte.

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Questa l'offerta del club inglese al calciatore: 5 mln all'anno più bonus al giocatore, il doppio dello stipendio che percepirebbe all'Inter. Xabi Alonso lo metterebbe al centro del progetto tecnico e glielo ha fatto sapere. L'offerta all'Atalanta dovrebbe essere di 55 mln fissi + bonus. L'Inter ora è pessimista e pensa che il giocatore andrà al Chelsea e che sceglierà quindi l'offerta più alta. Il giocatore e l'Atalanta valuteranno nelle prossime ore.

«Un'alternativa? Tutto inatteso e repentino: l'Inter pensava di avere una priorità da parte del giocatore. E adesso tutte le strada portano a Nico Paz: l'Inter potrebbe mettere questi soldi sul tavolo ma è chiaro che tutto dipende dall'incontro tra Como e Real Madrid», ha concluso Di Marzio.

(Fonte: SS24)