Niente da fare per Moussa Diaby all'Inter: la trattativa si è stoppata dopo l'ultima decisione dell'Al Itthiad in merito al futuro dell'esterno francese.
Inter, l’Al Itthiad ha deciso su Diaby: ecco la scelta già comunicata al giocatore
Niente da fare per Moussa Diaby all'Inter: la trattativa si è stoppata dopo l'ultima decisione dell'Al Itthiad
Come segnala Fabrizio Romano, infatti, il club arabo ha informato Diaby e il suo entourage di aver rifiutato l'offerta nerazzurra di prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. L'affare, dunque, al momento è saltato.
