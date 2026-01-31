FC Inter 1908
Inter, l’Al Itthiad ha deciso su Diaby: ecco la scelta già comunicata al giocatore

Niente da fare per Moussa Diaby all'Inter: la trattativa si è stoppata dopo l'ultima decisione dell'Al Itthiad
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Niente da fare per Moussa Diabyall'Inter: la trattativa si è stoppata dopo l'ultima decisione dell'Al Itthiad in merito al futuro dell'esterno francese.

Come segnala Fabrizio Romano, infatti, il club arabo ha informato Diaby e il suo entourage di aver rifiutato l'offerta nerazzurra di prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. L'affare, dunque, al momento è saltato.

