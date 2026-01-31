Sul Corriere della Sera, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così l'esito dei sorteggi di ieri, che hanno accoppiato Inter e Bodo/Glimt

Marco Astori Redattore 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 11:16)

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così l'esito dei sorteggi di ieri, che hanno accoppiato Inter e Bodo/Glimt: "Il sollievo di essersi risparmiati Mourinho nei playoff dovrebbe condurre la squadra oltre l’ostacolo (non basso) del Bodo, e a quel punto si troverebbe dov’era dodici mesi fa.

Prima in classifica, ottavi di coppa, e se non si farà sorprendere dal Torino in semifinale di Coppa Italia. Non sceglierà, non è da Inter scegliere, ma il vantaggio accumulato, e se possibile incrementato, in campionato dovrebbe fungere da garanzia. Chivu sa che ci vuole lo scudetto per sanare il vulnus dell’anno scorso, e avviare un suo ciclo originale".