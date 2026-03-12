La prossima stagione l'Inter cambierà profondamente la rosa di Chivu. Alcune partenze sono già decise, altre dipenderanno dalle offerte. In bilico anche la conferma di alcuni titolarissimi della formazione.
calciomercato
Inter, solo Lautaro e Pio intoccabili. Tre big in bilico? “Tutto dipenderà dalle offerte”
"Del domani, per definizione, non c’è certezza e tutto dipenderà sempre dalle eventuali offerte che pioveranno sul mercato, ma rispetto al passato nessuno sembra davvero intoccabile all’Inter, a parte rari casi come Lautaro e lo stesso Esposito. Persino due mammasantissima come Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, copie sbiadite della loro versione migliore, potrebbero partire se arrivasse l’assegno adeguato. Non significa che accadrà di certo, ma ora sarebbe sbagliato escluderlo a prescindere", rivela La Gazzetta dello Sport.
"La stagione nerazzurra in A, con questo squillante (e ancora tranquillizzante) +7 premia comunque il lavoro sottile di Chivu, ma su una superficie lucida restano (e resteranno) opacità: l’uscita dall’Europa è una zavorra da circa 20 milioni e il doppio derby perso ha lasciato malumori anche ai piani alti della società. Proprio le sconfitte contro il Diavolo sono paradigmatiche di un problema generale: contro le big da tanti ci si sarebbe potuto aspettare qualcosa in più, a partire proprio dalla colonna azzurra. I soldati della prima linea oggi in discussioni, Bastoni e Barella appunto, hanno steccato nelle sfide nobili, lì dove serviva personalità e senso di appartenenza. Ai due non può che aggiungersi pure questo Marcus Thuram, mai così evanescente da quando abita a Milano: anche lui, almeno in teoria, è “vendibile” sull’altare del cambiamento", sottolinea il quotidiano.
