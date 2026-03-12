"Del domani, per definizione, non c’è certezza e tutto dipenderà sempre dalle eventuali offerte che pioveranno sul mercato, ma rispetto al passato nessuno sembra davvero intoccabile all’Inter, a parte rari casi come Lautaro e lo stesso Esposito . Persino due mammasantissima come Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, copie sbiadite della loro versione migliore, potrebbero partire se arrivasse l’assegno adeguato . Non significa che accadrà di certo, ma ora sarebbe sbagliato escluderlo a prescindere", rivela La Gazzetta dello Sport.

"La stagione nerazzurra in A, con questo squillante (e ancora tranquillizzante) +7 premia comunque il lavoro sottile di Chivu, ma su una superficie lucida restano (e resteranno) opacità: l’uscita dall’Europa è una zavorra da circa 20 milioni e il doppio derby perso ha lasciato malumori anche ai piani alti della società. Proprio le sconfitte contro il Diavolo sono paradigmatiche di un problema generale: contro le big da tanti ci si sarebbe potuto aspettare qualcosa in più, a partire proprio dalla colonna azzurra. I soldati della prima linea oggi in discussioni, Bastoni e Barella appunto, hanno steccato nelle sfide nobili, lì dove serviva personalità e senso di appartenenza. Ai due non può che aggiungersi pure questo Marcus Thuram, mai così evanescente da quando abita a Milano: anche lui, almeno in teoria, è “vendibile” sull’altare del cambiamento", sottolinea il quotidiano.