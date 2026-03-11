Ecco l'undici nella testa di Cristian Chivu per Inter-Atalanta in programma sabato alle ore 15 (qui dove vederla in tv). Dopo il ko nel derby, la squadra nerazzurra è chiamata a ritrovare subito i 3 punti a San Siro contro la formazione di Raffaele Palladino, reduce dal pesantissimo ko in Champions League contro il Bayern Monaco per 6-1. Questo il probabile undici dell'Inter appunto, secondo La Gazzetta dello Sport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite probabili formazioni Inter, verso l’Atalanta: l’undici nella testa di Chivu, torna Thuram e a destra…
partite
Inter, verso l’Atalanta: l’undici nella testa di Chivu, torna Thuram e a destra…
Ecco l'undici nella testa di Cristian Chivu per Inter-Atalanta in programma sabato alle ore 15: le scelte e occhio a questi dubbi
"Missione uno: dimenticare il derby. Missione due: ripartire per non dilapidare il vantaggio sul Milan in campionato. Calhanoglu però non ci sarà per un leggero risentimento. Bastoni, uscito ko dal derby, ha accusato una botta alla tibia", si legge sul sito della rosea.
La probabile formazione - Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryam, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA