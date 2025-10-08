L'estate di mercato si è conclusa da poco, ma l'Inter è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista del 2026

Marco Macca Redattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 14:46)

L'estate di mercato si è conclusa da poco, ma l'Inter è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista del 2026. In questo primo scorcio di stagione, infatti, c'è chi si è messo estremamente in luce, dando grandi garanzie e convincendo tutti, dalla dirigenza allo staff tecnico: Manuel Akanji. Come riferisce Sport Mediaset, infatti, il suo riscatto dal Manchester City è praticamente certo:

"Manuel Akanji si è preso l'Inter. Arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto nelle ultime ore di mercato dal Manchester City dopo la cessione di Pavard al Marsiglia, il difensore svizzero si è inserito alla perfezione nella retroguardia nerazzurra, sia a livello tecnico che di affiatamento col gruppo".

"Un acquisto che ha convinto Chivu, società e tifosi tanto che il club nerazzurro sta già lavorando per attivare l'opzione di riscatto (che, lo ricordiamo, scatterebbe automaticamente nel caso di scudetto col giocatore in campo per almeno il 50% delle partite): affare da 15 milioni di euro. Akanji, classe 1995, avrebbe già un accordo di contratto fino al 2029 con stipendio da 4,5 milioni di euro".

(Fonte: Sport Mediaset)