FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Verso il 2026: “L’Inter decisa a fare questo acquisto. E c’è già l’accordo sul contratto”

calciomercato

Verso il 2026: “L’Inter decisa a fare questo acquisto. E c’è già l’accordo sul contratto”

Verso il 2026: “L’Inter decisa a fare questo acquisto. E c’è già l’accordo sul contratto” - immagine 1
L'estate di mercato si è conclusa da poco, ma l'Inter è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista del 2026
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'estate di mercato si è conclusa da poco, ma l'Inter è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista del 2026. In questo primo scorcio di stagione, infatti, c'è chi si è messo estremamente in luce, dando grandi garanzie e convincendo tutti, dalla dirigenza allo staff tecnico: Manuel Akanji. Come riferisce Sport Mediaset, infatti, il suo riscatto dal Manchester City è praticamente certo:

Verso il 2026: “L’Inter decisa a fare questo acquisto. E c’è già l’accordo sul contratto”- immagine 2
Getty Images

"Manuel Akanji si è preso l'Inter. Arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto nelle ultime ore di mercato dal Manchester City dopo la cessione di Pavard al Marsiglia, il difensore svizzero si è inserito alla perfezione nella retroguardia nerazzurra, sia a livello tecnico che di affiatamento col gruppo".

Verso il 2026: “L’Inter decisa a fare questo acquisto. E c’è già l’accordo sul contratto”- immagine 3
Getty Images

"Un acquisto che ha convinto Chivu, società e tifosi tanto che il club nerazzurro sta già lavorando per attivare l'opzione di riscatto (che, lo ricordiamo, scatterebbe automaticamente nel caso di scudetto col giocatore in campo per almeno il 50% delle partite): affare da 15 milioni di euro. Akanji, classe 1995, avrebbe già un accordo di contratto fino al 2029 con stipendio da 4,5 milioni di euro".

(Fonte: Sport Mediaset)

Leggi anche
Inter studia già il colpo? “Per il 2026 inizia a circolare questo nome con clausola da...
Mercato, lo United pronto a cedere Zirkzee: Inter, Juve e Como potrebbero muoversi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA