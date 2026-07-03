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SI – Inter-Khalaili, si lavora per l’accordo totale. Il club ha fatto una richiesta a Pastorello

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Il club nerazzurro lavora sull'esterno destro ma anche sulle cessioni che possono diventare essenziali per eventuali operazioni non messe in conto al momento
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Contatti tra Union SG e Inter, si lavora per raggiungere l'accordo totale. L'Inter ci sta provando e ha buone chance di raggiungere l'accordo per Anan Khalaili". Così a Sportitalia hanno parlato del 21enne giocatore di proprietà del club belga.

SI – Inter-Khalaili, si lavora per l’accordo totale. Il club ha fatto una richiesta a Pastorello- immagine 2
Getty Images

"Il club nerazzurro lavora sulle uscite e in sede c'è stato un summit tra la società e Federico Pastorello: entrambi i due assistiti dell'agente, Pavard e Asllani potrebbero lasciare questa estate. L'incontro è servito proprio a ribadire che il difensore e il centrocampista non rientrano nei piani del club per la prossima stagione. L'idea è cederli a titolo definitivo o con obbligo di riscatto e farlo magari prima dell'inizio del ritiro. È stata - spiegano ancora dal canale del digitale - una richiesta precisa nei confronti del procuratore". 

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"C'è anche Frattesi in uscita: il club farà due difensori come ha spiegato Ausilio, l'esterno destro e un centrocampista e ci sono opportunità che il club valuta, ci sono nomi top secret e ruoli da coprire, idee di mercato da sviluppare più avanti e molto dipenderà proprio dalle cessioni", hanno concluso da SI.

(Fonte: SI)

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