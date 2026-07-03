Il club nerazzurro lavora sull'esterno destro ma anche sulle cessioni che possono diventare essenziali per eventuali operazioni non messe in conto al momento

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 20:46)

"Contatti tra Union SG e Inter, si lavora per raggiungere l'accordo totale. L'Inter ci sta provando e ha buone chance di raggiungere l'accordo per Anan Khalaili". Così a Sportitalia hanno parlato del 21enne giocatore di proprietà del club belga.

"Il club nerazzurro lavora sulle uscite e in sede c'è stato un summit tra la società e Federico Pastorello: entrambi i due assistiti dell'agente, Pavard e Asllani potrebbero lasciare questa estate. L'incontro è servito proprio a ribadire che il difensore e il centrocampista non rientrano nei piani del club per la prossima stagione. L'idea è cederli a titolo definitivo o con obbligo di riscatto e farlo magari prima dell'inizio del ritiro. È stata - spiegano ancora dal canale del digitale - una richiesta precisa nei confronti del procuratore".

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"C'è anche Frattesi in uscita: il club farà due difensori come ha spiegato Ausilio, l'esterno destro e un centrocampista e ci sono opportunità che il club valuta, ci sono nomi top secret e ruoli da coprire, idee di mercato da sviluppare più avanti e molto dipenderà proprio dalle cessioni", hanno concluso da SI.

(Fonte: SI)