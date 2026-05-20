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calciomercato
Romano: “Su Bisseck Bayern e Premier ma costa tanto. Jones vuole l’Inter. Muharemovic fermo per…”
Non solo l'affare Bastoni-Barcellona, al momento completamente congelato. Su YouTube, Fabrizio Romano ha parlato anche di altre trattative che coinvolgono l'Inter. Ecco le sue parole:
"Bisseck ha cambiato agenti. Cosa significa? Non risulta che abbia rifiutato il rinnovo o che ci sia rottura con l'Inter. Ma bisogna fare attenzione, perché non è escluso che qualcuno si presenti con delle offerte. Un anno fa c'erano state possibilità dalla Premier, vedremo quest'anno. Il Bayern lo ha fatto seguire, perché sta cercando un difensore centrale. Potrebbe partire Kim e allora Bisseck è uno dei giocatori da tenere d'occhio. Per l'Inter ha una valutazione importante e su di lui punta. Comunque, Bisseck non ha cambiato agente per andare via".
"Muharemovic? Non è mai stato un affare fatto: l'Inter aveva l'apertura del giocatore, ma oggi il club nerazzurro è nettamente più fermo per la situazione Bastoni. Curtis Jones? Mantengo quello che ho sempre detto: dà apertura totale e avrebbe voglia di vestire la maglia dell'Inter, ma bisogna aspettare la valutazione del Liverpool e i nerazzurri vogliono capire i costi prima di affondare. Finché il Liverpool non blinda la qualificazione in Champions, non si affronterà il discorso. Inzaghi-Napoli? Al momento Simone non parla con nessuno, è totalmente concentrato sul finale di stagione con al'Al Hilal, non risulta un discorso in piedi".
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