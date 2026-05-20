"Bisseck ha cambiato agenti. Cosa significa? Non risulta che abbia rifiutato il rinnovo o che ci sia rottura con l'Inter. Ma bisogna fare attenzione, perché non è escluso che qualcuno si presenti con delle offerte. Un anno fa c'erano state possibilità dalla Premier, vedremo quest'anno. Il Bayern lo ha fatto seguire, perché sta cercando un difensore centrale. Potrebbe partire Kim e allora Bisseck è uno dei giocatori da tenere d'occhio. Per l'Inter ha una valutazione importante e su di lui punta. Comunque, Bisseck non ha cambiato agente per andare via".