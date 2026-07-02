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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, è fatta per Provedel! Le cifre finali dell’operazione con la Lazio
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Sky – Inter, è fatta per Provedel! Le cifre finali dell’operazione con la Lazio
Ivan Provedel sarà un nuovo portiere dell'Inter. L'affare, secondo ultimissime indiscrezioni di Sky Sport, è stato chiuso
Ivan Provedel sarà un nuovo portiere dell'Inter. Dopo le voci delle ultime ore riguardo a un po' di tensione nella trattativa tra i nerazzurri e la Lazio, dovute alle nuove richieste del presidente Lotito, l'affare, i due club, secondo ultimissime indiscrezioni di Sky Sport, è stato chiuso.
Le cifre finali si aggirano attorno ai tre milioni di euro. Prossima settimana, dunque, Provedel svolgerà le visite mediche e metterà la firma sul nuovo contratto che lo legherà all'Inter.
Scelto, dunque, il sostituto di Yann Sommer, che ieri ha salutato il mondo interista.
(Fonte: Sky Sport)
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