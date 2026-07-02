Sky – Inter, è fatta per Provedel! Le cifre finali dell’operazione con la Lazio

Ivan Provedel sarà un nuovo portiere dell'Inter. L'affare, secondo ultimissime indiscrezioni di Sky Sport, è stato chiuso

Ivan Provedel sarà un nuovo portiere dell'Inter. Dopo le voci delle ultime ore riguardo a un po' di tensione nella trattativa tra i nerazzurri e la Lazio, dovute alle nuove richieste del presidente Lotito, l'affare, i due club, secondo ultimissime indiscrezioni di Sky Sport, è stato chiuso.