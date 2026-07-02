FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, è fatta per Provedel! Le cifre finali dell’operazione con la Lazio

calciomercato

Sky – Inter, è fatta per Provedel! Le cifre finali dell’operazione con la Lazio

Sky – Inter, è fatta per Provedel! Le cifre finali dell’operazione con la Lazio - immagine 1
Ivan Provedel sarà un nuovo portiere dell'Inter. L'affare, secondo ultimissime indiscrezioni di Sky Sport, è stato chiuso
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Ivan Provedel sarà un nuovo portiere dell'Inter. Dopo le voci delle ultime ore riguardo a un po' di tensione nella trattativa tra i nerazzurri e la Lazio, dovute alle nuove richieste del presidente Lotito, l'affare, i due club, secondo ultimissime indiscrezioni di Sky Sport, è stato chiuso.

Sky – Inter, è fatta per Provedel! Le cifre finali dell’operazione con la Lazio- immagine 2
Getty

Le cifre finali si aggirano attorno ai tre milioni di euro. Prossima settimana, dunque, Provedel svolgerà le visite mediche e metterà la firma sul nuovo contratto che lo legherà all'Inter.

Sky – Inter, è fatta per Provedel! Le cifre finali dell’operazione con la Lazio- immagine 3
Getty Images

Scelto, dunque, il sostituto di Yann Sommer, che ieri ha salutato il mondo interista.

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Repubblica – Clamoroso Lotito, rifiuta offerta per Provedel e alza il prezzo: Inter vira...
Mediaset – Inter, ecco il blitz per chiudere il primo colpo! E novità importante per Chalobah

© RIPRODUZIONE RISERVATA