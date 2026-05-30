E' Curtis Jones il nome in cima alla lista dell'Inter per il centrocampo della prossima stagione. Ne ha parlato Niccolò Ceccarini su TMW

E' Curtis Jones il nome in cima alla lista dell'Inter per il centrocampo della prossima stagione. Ne ha parlato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW:

"Con la probabile partenza di Frattesi i nerazzurri si stanno muovendo con decisione per piazzare subito un colpo importante. Dopo aver sondato varie piste, l’attenzione si è concentrata su un vecchio obiettivo già trattato a gennaio. Il nome è quello di Curtis Jones del Liverpool".

"L’Inter adesso è sempre più intenzionata a riprovarci. I contatti con il club inglese sono ripartiti da un po’ di tempo ma ancora le parti sono distanti. La richiesta dei Reds è di 20 milioni di euro mentre la società nerazzurra vorrebbe spenderne la metà. Per venire incontro alle richieste del Liverpool una soluzione potrebbe essere quella di inserire una percentuale alta sulla futura rivendita".