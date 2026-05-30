SM – Frattesi, l’avventura all’Inter ai titoli di coda. Il cartellino vale ora…

Davide Frattesi ha appena chiuso la sua terza e ultima stagione con l'Inter . Così SportMediaset parla del centrocampista nerazzurro che sarà uomo mercato dell'estate. "La campagna acquisti potrebbe portare lui lontano da Milano e chissà forse Palestra alla Pinetina", spiegano dal tg sportivo di Italia uno.

"Dopo tre stagioni da riserva, l'ex Sassuolo ha voglia di essere protagonista e l'Inter intende ricavarne un tesoretto da reinvestire sul mercato", spiega ancora il telegiornale sportivo. Arrivato nel 2023 per 33 mln di euro tra prestito e riscatto, il centrocampista vale, secondo SM circa 20 mln e potrebbe entrare nella trattativa con l'Atalanta per Palestra.

"Ultima rete segnata dal giocatore con la maglia nerazzurra risale a marzo 2025 in Serie A, poi i due gol indimenticabili contro Bayern e Barcellona in Champions League, valsero la finale col PSG. Con Chivu è stato una riserva di lusso, l'addio è imminente e inevitabile dopo 122 presenze, 15 gol e due scudetti e una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. L'avventura nerazzurra di Frattesi è ai titoli di coda e ora spera che nel prossimo film non sia una comparsa", conclude il TG. "Conta il percorso", ha scritto dopo le ultime vittorie in nerazzurro. Era un saluto.