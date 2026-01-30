Non solo Curtis Jones. Inter e Liverpool hanno parlato anche di Denzel Dumfries. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i Reds hanno chiesto al club nerazzurro la disponibilità dell'olandese. Se il Liverpool dovesse fare sul serio, l'Inter andrebbe su Norton-Cuffy, altrimenti Dumfries rimarrà all'Inter e se ne riparlerà in estate.
Sky – Inter e Liverpool, anche Dumfries nei discorsi. Diaby, non è finita. Gli agenti…
Nella telefonata tra i nerazzurri e i Reds si è parlato anche dell'olandese. Intanto contatti continui per Diaby
Rimane sempre viva la pista che porta a Moussa Diaby. Contatti continuano per cercare di liberare il giocatore, mentre gli agenti stanno continuando a trattare col fondo Pif per cercare di sbloccare l'arrivo del francese all'Inter.
(Sky Sport)
