FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter e Liverpool, anche Dumfries nei discorsi. Diaby, non è finita. Gli agenti…

calciomercato

Sky – Inter e Liverpool, anche Dumfries nei discorsi. Diaby, non è finita. Gli agenti…

Sky – Inter e Liverpool, anche Dumfries nei discorsi. Diaby, non è finita. Gli agenti… - immagine 1
Nella telefonata tra i nerazzurri e i Reds si è parlato anche dell'olandese. Intanto contatti continui per Diaby
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Dumfries
Getty Images

Non solo Curtis Jones. Inter e Liverpool hanno parlato anche di Denzel Dumfries. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i Reds hanno chiesto al club nerazzurro la disponibilità dell'olandese. Se il Liverpool dovesse fare sul serio, l'Inter andrebbe su Norton-Cuffy, altrimenti Dumfries rimarrà all'Inter e se ne riparlerà in estate.

Sky – Inter e Liverpool, anche Dumfries nei discorsi. Diaby, non è finita. Gli agenti…- immagine 3
Getty Images

Rimane sempre viva la pista che porta a Moussa Diaby. Contatti continuano per cercare di liberare il giocatore, mentre gli agenti stanno continuando a trattare col fondo Pif per cercare di sbloccare l'arrivo del francese all'Inter.

(Sky Sport)

Leggi anche
Sky – Inter aspetta via libera del Liverpool per Curtis Jones. Il giocatore vuole…
Romano – Inter, arriva Massolin: tutto definito, i dettagli e le cifre dell’operazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA