Nella telefonata tra i nerazzurri e i Reds si è parlato anche dell'olandese. Intanto contatti continui per Diaby

Non solo Curtis Jones. Inter e Liverpool hanno parlato anche di Denzel Dumfries. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i Reds hanno chiesto al club nerazzurro la disponibilità dell'olandese. Se il Liverpool dovesse fare sul serio, l'Inter andrebbe su Norton-Cuffy, altrimenti Dumfries rimarrà all'Inter e se ne riparlerà in estate.