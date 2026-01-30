L'Inter vuole chiudere col botto questa sessione invernale. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, trattativa in corso per Curtis Jones. Il club nerazzurro ha l'ok di massima del giocatore che vuole una nuova sfida, è molto tentato dal lasciare il Liverpool.
Il club nerazzurro vuole fortemente il centrocampista: c'è attesa per l'ok definitivo del Liverpool
L'Inter sta aspettando che il club inglese dia il via libera all'operazione di prestito con diritto di riscatto intorno ai 40 milioni di euro. Se arriverà questo ok, Davide Frattesi verrà prestato sempre con diritto di riscatto al Nottingham Forrest.
