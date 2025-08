Non è previsto alcun rilancio per Lookman. Dopo che l'Atalanta ha deciso di rifiutare l'offerta da 42 mln + 3 di bonus fatta dall'Inter, il club nerazzurro ha deciso di non rilanciare per l'attaccante nigeriano. Lui ha un accordo con i dirigenti interisti ma non è bastato per il suo sbarco a Milano. Per questo il calciatore ha deciso di rompere con la società bergamasca pubblicamente, cancellando dai social ogni riferimento alla sua storia con la squadra con cui ha vinto la finale di Europa League.