La telenovela del calciomercato nerazzurro non si è ancora conclusa e si stanno aggiungendo nuovi capitoli. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ne ha parlato anche oggi sui suoi social con un post sottolineando che si sta delineando una nuova strategia in casa Inter. Ma Lookman resta ancora un obiettivo.
Zazzaroni: “Chivu preoccupato, ecco perché l’Inter pensa a Konè. Lookman, pista viva ma…”
Il direttore del Corriere dello Sport parla ancora del mercato nerazzurro e della trattativa per il nigeriano dell'Atalanta con riflessioni in corso anche sul centrocampista della Roma
"Sono ore di riflessioni all'Inter - spiega il giornalista - con Chivu che è preoccupato per la solidità della squadra pertanto sono in corso valutazioni su Konè". Il centrocampista francese, di origini ivoriane, classe 2001 è il capitolo che si è aggiunto al mercato nerazzurro.
"La pista Lookmanè viva - spiega Zazzaroni - ma nel caso in cui Marotta affondasse sul francese servirebbe una cessione per il calciatore dell'Atalanta". E poi una riflessione sui giallorossi: "Possibile che la Roma debba privarsi di Koné per rinforzare l'attacco?".
