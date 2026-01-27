Il futuro di Luis Henrique è tutto da scrivere. Il laterale brasiliano ex Marsiglia potrebbe scendere in campo domani sera a Dortmund contro il Borussia, nell’ultima partita della League Phase di Champions League, in quella che potrebbe essere la sua ultima gara in nerazzurro.
Il brasiliano potrebbe già salutare i nerazzurri a pochi mesi dal suo arrivo: arrivate a Viale della Liberazione due proposte ufficiali
Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Luis Henrique potrebbe liberare il posto in lista UEFA al nuovo arrivato e fargli spazio non solo nella zona di campo.
L’Inter continua a lavorare per il ritorno in nerazzurro di Ivan Perisic e in parallelo quello in Serie A di Ndoye, attualmente al Nottingham Forest.
E se dovesse arrivare la fumata bianca per una delle due operazione, Luis Henrique lascerebbe Milano, come sottolinea La Gazzetta dello Sport:
“Ausilio ha ricevuto due offerte, dal Bournemouth e dal Besiktas, ed è pronto a liberarlo se troverà il sostituto”
