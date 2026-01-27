Il futuro di Luis Henrique è tutto da scrivere. Il laterale brasiliano ex Marsiglia potrebbe scendere in campo domani sera a Dortmund contro il Borussia, nell’ultima partita della League Phase di Champions League, in quella che potrebbe essere la sua ultima gara in nerazzurro.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Luis Henrique potrebbe liberare il posto in lista UEFA al nuovo arrivato e fargli spazio non solo nella zona di campo.

L’Inter continua a lavorare per il ritorno in nerazzurro di Ivan Perisic e in parallelo quello in Serie A di Ndoye, attualmente al Nottingham Forest.

E se dovesse arrivare la fumata bianca per una delle due operazione, Luis Henrique lascerebbe Milano, come sottolinea La Gazzetta dello Sport:

“Ausilio ha ricevuto due offerte, dal Bournemouth e dal Besiktas, ed è pronto a liberarlo se troverà il sostituto”