Inter-Mlacic, ci siamo: incontro decisivo a Milano, cifre e dettagli dell’affare

Non solo Leon Jakirovic. L’Inter continua a lavorare per l’arrivo del difensore croato - e connazionale di Jakirovic - Branimir Mlacic.
Il classe 2007 in forza all’Hajduk Spalato è in arrivo a Milano: nel capoluogo meneghino è previsto, infatti, un incontro risolutivo nelle prossime ore.
Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’accordo dovrebbe chiudersi sulla base di 4 milioni di euro, con Mlacic che rimarrebbe in prestito all’Hadjuk Spalato fino al termine della stagione.
