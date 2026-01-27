FC Inter 1908
Inter-Mlacic, ci siamo: incontro decisivo a Milano, cifre e dettagli dell’affare

Fumata bianca in arrivo nelle prossime ore, quando ci sarà l'incontro decisivo per il difensore croato classe 2008
Alessandro De Felice
Non solo Leon Jakirovic. L’Inter continua a lavorare per l’arrivo del difensore croato - e connazionale di Jakirovic - Branimir Mlacic.

Il classe 2007 in forza all’Hajduk Spalato è in arrivo a Milano: nel capoluogo meneghino è previsto, infatti, un incontro risolutivo nelle prossime ore.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’accordo dovrebbe chiudersi sulla base di 4 milioni di euro, con Mlacic che rimarrebbe in prestito all’Hadjuk Spalato fino al termine della stagione.

