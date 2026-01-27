Sono ore decisive per capire se si concretizzerà il terzo capitolo di Ivan Perisic all'Inter. L'esterno croato vuole tornare a Milano, ma il PSV al momento fa muro: può essere decisivo il risultato di domani sera contro il Bayern in Champions League. Ma c'è anche un retroscena, come racconta il Corriere dello Sport: "Sfumato Cancelo, l’Inter ha individuato in un altro ritorno la soluzione ideale per coprire il vuoto aperto dall’infortunio di Dumfries.

In viale Liberazione vogliono andare sul sicuro. E conoscono il fisico di Perisic. Che, da parte sua, ha ormai fatto capire di non vedere l’ora di vivere un’altra avventura a San Siro. Come già sottolineato, però, non è dello stesso parere il Psv. Che, ad ora, non ha concesso aperture. L’auspicio dell’Inter è che l’atteggiamento possa cambiare in caso di eliminazione definitiva dalla Champions: dipende dall’ultima giornata e da una sconfitta con il Bayern.