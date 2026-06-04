La societè nerazzurra lavora su Palestra anche perché oltre all'olandese potrebbe lasciare dopo un anno anche il brasiliano

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 giugno - 12:37

"Darmian andrà via, Dumfries va al Real e c'è una falla da coprire. C'è ancora in rosa Luis Henrique, ma ci fanno sapere che è un calciatore che ha tanto mercato quindi potrebbe esserci un'altra uscita da quel lato. Si potrebbe adattare Diouf ma manca il titolare e quindi l'Inter ha individuato come primo obiettivo, sul quale fare un investimento importante proprio Palestra".

Così a Skysport hanno parlato dell'addio dell'olandese e del sostituto individuato dai nerazzurri per la prossima stagione con il brasiliano che sembra avere tanto mercato e potrebbe lasciare l'Inter dopo solo un anno.

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Su Dumfries-Real si aspetta solo l'annuncio ufficiale come si aspettano le elezioni che diranno chi sarà il nuovo presidente del Real Madrid. "L'esterno olandese - ha spiegato Paventi - è un giocatore già in direzione Madrid. Fatte le visite mediche, ed è una direzione scelta dal giocatore che già nelle settimane scorse aveva fatto capire che voleva esercitare la possibilità di lasciare l'Inter con la clausola da 20 mln nel suo contratto".

"L'Inter ha potuto solo dire sì alla volontà del giocatore attorno al quale erano suonate forti le sirene della Premier nel mercato di gennaio e già c'era la volontà di usufruire della clausola sul contratto. Poi - ha concluso il giornalista - questa possibilità si è concretizzata nelle scorse ore e quindi l'Inter deve trovare il sostituto forte per difendere il titolo in Italia e per tornare ad essere competitiva anche in Europa".

(Fonte: SS24)