Andrea Paventi, su Skysport, ha fatto il punto sul mercato del club nerazzurro che è fiducioso sul possibile approdo a Milano dell'esterno azzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 giugno - 12:28

In queste ore si è parlato di possibili difficoltà nel rinnovo di Mancini con la Roma e il giocatore è stato accostato anche all'Inter, con il club nerazzurro alla finestra per cercare di capire se ci possono essere margini per prendere il giocatore. Si è parlato anche di Frattesi come potenziale pedina di scambio da introdurre nell'operazione.

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Andrea Paventi su Skysport ha riferito a proposito del calciatore: «Intanto si aspetta l'annuncio su chi sarà il prossimo direttore sportivo della Roma che avrà tra le sue priorità proprio quelle dei rinnovi. Un giocatore come Mancini, decisivo e determinante per il club giallorosso, verrà attenzionato prima di altri da parte del club giallorosso. Poi in base a cosa accadrà tra la società capitolina e il difensore l'Inter potrebbe farsi trovare pronta perché apprezza le caratteristiche, caratteristiche che verranno a mancare con l'addio di Acerbi. Serve respiro, giorni, per capire cosa potrà succedere sul fronte Mancini».

Nessuna trattativa lampo — «In queste ore ci sono altre cose che l'Inter sta provando a muovere come la trattativa per Palestra. Formulata una prima offerta da rimodulare, ma è il primo grande obiettivo. Palestra è il nome individuato come giocatore sul quale fare un investimento importante. Italiano, classe 2005, 21 anni, vedremo se ci saranno sviluppi oggi o nei prossimi giorni. Non c'è da aspettarsi una trattativa lampo».

Inter fiduciosa sulla possibilità di arrivare al giocatore dell'Atalanta perché la trattativa va avanti da tempo anche se c'è una valutazione da 50 mln fatta dal club bergamasco. Siamo abbastanza vicini alla richiesta con l'offerta da 45 mln fatta dai nerazzurri. In più il calciatore ha detto di voler rimanere a giocare in Italia, questa è la sua volontà e potrebbe essere fondamentale nonostante ci sia l'interesse di diverse società internazionali.

(Fonte: Skysport)