Il quotidiano parla dell'addio del giocatore olandese al club nerazzurro e della volontà dei dirigenti interisti di puntare sul giocatore dell'Atalanta

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 12:32)

Se Mourinho e il Real chiamano è difficile dire di no. E sarebbe stato decisivo proprio l'ex allenatore dell'Inter per permettere al club blancos di arrivare su Denzel Dumfries prima di Barcellona e Liverpool, spiega il quotidiano Il Giornale.

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Il club madrileno pagherà la clausola sul contratto del giocatore: si è sempre parlato di 25 mln, ma era di 20 mln. Al giocatore, che con l'Inter ha vinto due Scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe, sarà fatto firmare un contratto fino al 2030.

Per sostituirlo si lavora sull'obiettivo numero uno: Marco Palestra, reduce da un anno in prestito al Cagliari nel quale ha strappato la convocazione in Nazionale e che ora è tornato all'Atalanta, detentrice del suo cartellino. Si parla di lui di una richiesta di 50 mln cash.

L'Inter, secondo il quotidiano, ha offerto 40 mln e il cartellino di Cocchi con il 5% sulla futura rivendita. Intanto per la difesa si avvicina Solet, calciatoore dell'Udinese. Mentre Mancinidovrebbe rinnovare con la Roma.

(Fonte: Il Giornale)