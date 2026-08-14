Dopo l'arrivo di Djed Spence, l'Inter sta cercando di perfezionare anche l'operazione Jones con il Liverpool ma potrebbe esserci spazio per altri colpi.

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"E non è finita qui perché Chivu attende di capire cosa può succedere intorno a Luis Henrique. L’allenatore non ha mai abdicato all’idea di poter maneggiare un giocatore che gli dia la possibilità di passare al 3-4-2-1 per riuscire ad avere una variabile in più nel bouquet delle soluzioni a disposizione.

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Il nome che più solletica le fantasie della dirigenza interista è quello di Malick Fofana, proposto - caso strano - proprio dall’agenzia che segue gli interessi di Luis Henrique", scrive Tuttosport. In alternativa c'è sempre Diaby, anche se al momento il Bayer Leverkusen è in netto vantaggio.