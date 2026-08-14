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In attesa dell'ufficialità del passaaggio di Frattesi alla Lazio, l'Inter tratta anche la cessione di Luis Henrique alla Roma. Queste le ultime sul brasiliano riportate da Fabrizio Romano:

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"A oggi quello che si aspetta per capire se questa operazione può farsi o meno è la decisione del giocatore. Quello che posso dire a oggi è che più che una decisione di natura tecnica, non c'è una chiusura al progetto, alla città, a Gasoperini, non dice di no alla Roma visto che sa che potrebbe dare un contributo diverso. Quello che mi arriva anche dall'entourage del giocatore è che alla Roma da un punto di vista tattica sarebbe anche più comodo rispetto al 3-5-2 dell'Inter. Al giocatore non dispiacerebbe andare alla Roma, è un discorso economonico, di cifre: se si trova l'incastro economico tra Luis Henrique e la Roma allora ci saranno aggiornamenti. L'Inter il giocatore lo vende in 5 minuti: che sia la Roma che sia una squadra di Premier League. Non perché non lo consideri di valore ma perché è un giocatore che può partire di fronte a un offerta giusta. Il punto non è l'accordo tra club, ma è legato all'accordo economico tra Roma e Luis Henrique. Fofana? L'Inter non sta procedendo in nessun tipo di negoziazioni avanzata. Vedremo che tipo di giocatore potrebbe prendere l'Inter qualora dovesse partire Luis Henrique".