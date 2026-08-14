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Preso Djed Spence, il mercato dell'Inter non si ferma e il prossimo obiettivo è ancora in Premier League ed è Curtis Jones. La trattativa con il Liverpool prosegue, i nerazzurri attendono il momento giusto per la prossima offerta.

Getty Images

"L’Inter, mai così anglofona nella propria storia, presto o tardi, tornerà a fare rotta su Liverpool: l’operazione Curtis Jones è complessa, ma è pure considerata altamente strategica sia dallo staff tecnico che dalla direzione sportiva del club. Al momento, la trattativa vive una fase di naturale studio: i nerazzurri intendono aggiungere il terzo inglese in rosa, però attendono il momento giusto per presentarsi con una nuova offerta ai Reds, non la casata più economica d’Europa. Intanto, la prima delle condizioni per compiere questo passo verso la Premier si è materializzata con l’uscita di Davide Frattesi: il centrocampista eroe di un quarto e di una semifinale di Champions, l’assaltatore dello scudetto della seconda stella, termina mestamente la propria storia nerazzurra dopo così tanti momenti di gloria e prova a ricostruirsi nella vecchia cara Lazio. Il posto che lascerà, però, non resterà vacante, nonostante Chivu abbia già sei centrocampisti: per ogni casella, un titolare più un replicante. Nel ruolo di regista ecco Stankovic dietro a Calhanoglu, nella batteria di mezzali Zielinski, Barella, Sucic e l’eterno Mkhitaryan. Jones sarebbe il settimo della lista: è dotato di caratteristiche tecniche - dallo strappo all’inserimento - che nessun altro interista possiede e proprio per questo è tanto bramato", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il fatto che da gennaio Curtis possa firmare a zero ha portato i Reds a ridurre le proprie pretese, ma non abbastanza perché l’Inter possa finalizzare l’acquisto: gli uomini mercato nerazzurri puntano, infatti, a limare ancora un po’ il prezzo e lo scorrere del tempo può aiutarli nell’intento. Il vero alleato, però, è lo stesso Jones che non vuole sentir parlare di nessun’altra squadra che non sia l’Inter e continua a riempire i social di like maliziosi a qualunque cosa abbia colore nero e azzurro", aggiunge Gazzetta.