Qual è la verità sull'interesse del Besiktas su Luis Henrique ? La racconta Fabrizio Romano all'interno di un video sul suo canale YouTube: "E' una voce che si è sparsa oggi, vi dico una cosa: da quello che mi risulta, il Besiktas è andato molto forte su Luis Henrique nel periodo in cui non giocava, tra ottobre e novembre.

Ha contattato l'Inter dicendo "se non vi convince, lo prendiamo noi": e in quel momento i turchi speravano di fare l'operazione anche con un prestito con obbligo.

Poi da lì il brasiliano ha cominciato a giocare e l'Inter non ha dato aperture: oggi a me risulta che al Besiktas piace ma è un discorso già superato. Poi l'Inter magari troverà un altro esterno e vedremo, ma con Dumfries fuori un'uscita sarebbe una cosa molto difficile da immaginare".