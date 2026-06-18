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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, in attesa di Chivu in sede è arrivato il presidente Marotta.
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Inter, in attesa di Chivu in sede è arrivato il presidente Marotta.
Movimento nella sede dell'Inter in viale Liberazione. Atteso Chivu per il rinnovo del contratto e per fare un punto sulle trattative di mercato
Movimento nella sede dell'Inter in viale Liberazione. Atteso Chivu per il rinnovo del contratto e per fare un punto sulle trattative di mercato tra entrate e uscite. Intanto nel quartier generale dell'Inter è arrivato il presidente Beppe Marotta, come documentato da Sportmediaset.
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