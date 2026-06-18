Inter, in attesa di Chivu in sede è arrivato il presidente Marotta.

Movimento nella sede dell'Inter in viale Liberazione. Atteso Chivu per il rinnovo del contratto e per fare un punto sulle trattative di mercato

Movimento nella sede dell'Inter in viale Liberazione. Atteso Chivu per il rinnovo del contratto e per fare un punto sulle trattative di mercato tra entrate e uscite. Intanto nel quartier generale dell'Inter è arrivato il presidente Beppe Marotta, come documentato da Sportmediaset.